Школьник из Башкирии получил высокую награду

Герой нашего времени - в Москве школьник из Башкирии, спасший 2х летнего ребёнка, удостоен награды.

В зале Совета Федерации, накануне, собрались юные и отважные герои, со всех уголков страны - 57 регионов нашей обширной Родины. Все они в экстремальных ситуациях проявили настоящее мужество и героизм, не задумываясь пришли на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Медалью «За мужество в спасении» отмечен и наш земляк - Ярослав Адоньев. Шестиклассник из Стерлитамака в марте прошлого года спас двухлетнюю девочку. Играя во дворе с ребятами, юноша заметил в окне второго этажа, распахнутого настежь, маленького ребенка. Мальчик успел подбежать к окну и поймал малышку. За свой смелый поступок Ярослав Адоньев уже был награжден руководством МВД по республике Башкортостан.







Анастасия Платонова



фото: http://www.council.gov.ru





3 ноября