Школьники микрорайона Нагаево смогут пойти в новую школу уже в ноябре этого года

В минувшие выходные в школе № 147 прошел день открытых дверей. В ходе рабочей поездки общеобразовательное учреждение посетил и Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Поселок Нагаево - активно развивающаяся территория Уфы. Одна из приоритетных задач муниципалитета - улучшение здесь социальной инфраструктуры. Сейчас в школе, рассчитанной на 400 учеников, занимаются около 700 детей. Некоторые школьники Нагаево и вовсе учатся в городе. Но уже в этом году новое общеобразовательное учебное заведение рассчитанное на 1250 человек, примет часть учеников.





«В ближайшее время наша новая школа в Нагаево распахнет свои двери для учащихся 5-11 классов. Здесь замечательное оборудование большой актовый зал на 504 места. Замечательная уютная столовая на 420 мест», - говорит директор общеобразовательной школы № 147 Наталья Силина.



Градоначальник столицы Ирек Ялалов осмотрел учебные кабинеты и инфраструктуру школы. В общеобразовательном учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограненными физическими возможностями здоровья: лифты, поручни, пандусы при входе в здание. Большое внимание было уделено медицинскому и спортивному блоку, которые в будущем могут быть использованы всеми жителями микрорайона.



Новая школа оснащена всем современным оборудованием. В школе будет работать кабинет робототехники, в котором дети смогут заниматься конструированием. Широкая материально-техническая база предусмотрена в кабинетах технологии для мальчиков и девочек.



В этот день, осмотрел новое здание не только Глава Администрации. В школе прошел «День открытых дверей» для родителей будущих учеников. Многие из них не скрывали своего восторга от увиденного.





«Школа отличается, желание появляется снова пойти в школу, еще поучиться. Школа замечательная, продумано все до мелочей, мне кажется. Во всех отношениях и учебный процесс будет налажен прекрасно. Лишь бы учителя были хорошие и будет все замечательно», - рассказывает Александр Максимов.



Ирек Ялалов успел пообщаться с родителями и отметил, что после окончания строительства второй очереди здания, школу можно будет считать лучшей в Уфе. Также градоначальник обсудил с жителями микрорайона дальнейшее развитие Нагаево.





«Сейчас тоже посмотрел переезд через железную дорогу. У нас уже практически готов проект путепровода. Мы вышли в Правительство РБ с предложением включить этот объект в финансирование на 2019-2020 годы, чтобы его построить. Это будет современный путепровод с широкими подъездными путями, где позволит в 4 ряда проходить этот участок», - комментирует Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

25 сентября

Первая очередь строительства школы завершена, и ученики смогут начать обучение в новых кабинетах после оформления всех нормативных документов. Во второй очереди строительства на территории школы предусмотрено обустройство игровых площадок для футбола, волейбола, баскетбола, гимнастики, подвижных игр, а также беговые дорожки и теннисный корт.