Школьники сняли ролик к юбилею Орджоникидзевского района Уфы

Социальный ролик воспитанников подросткового клуба «Северный » признан лучшим в объявленном флешмобе, который посвятили юбилею Орджоникидзевского района. Как оказалось, в творческом багаже юных кинематографистов эта работа не единственная.



Дубль за дублем. И вот, наконец, первый кадр отснят. Азы кинематографа постигают черниковские школьники. Восьмиклассница Таня Широкова в роли оператора следит за планами в объективе своей небольшой камеры. Крупный - средний — общий. Принципы съемки девушке известны.



Кино с профессиональным подходом снимается в любительской студии.



Детская киностудия расположилась в небольшом помещении. Именно здесь ребята создают социальные ролики и кинофильмы. Сейчас идет монтаж нового фильма. Он называется «Хронос».



Это второй фильм производства киностудии «Идея». Он рассказывает о девочке, которая могла обернуть время вспять. Главная героиня, по совместительству и режиссер восьмиклассница Саша Кудакаева участвует в процессе монтажа. Без одобрения девушки не пройдет ни один кадр.



Идейный вдохновитель - педагог дополнительного образования Дмитрий Алексеев. Он не только советует ребятам, что и как снимать, но и предоставляет личное оборудование. Душевная щедрость не осталась невознагражденной. Воспитанники подросткового центра— победители различных конкурсов. В том числе и международного уровня.



Особенность работ киностудии «Идея» - все они на злободневные темы. Соблюдение правил дорожного движения, отказ от пагубных привычек и воспитание в себе нравственности- все это красной линией проходит через все работы юных кинематографистов.



У этих ребят все по-настоящему. Даже озвучка работ - с помощью специальных устройств.



Одна из последних работ ребят посвящена юбилею родного Орджоникидзевского района. В объявленном флешмобе их социальный ролик признан лучшим.

Айгуль Ташбулатова

9 февраля