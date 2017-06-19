Школьники Уфы совершили водную прогулку

Летние каникулы в самом разгаре. По традиции, в первый месяц отдыха для школьников работают лагеря дневного пребывания. Зачастую их культурно-развлекательная программа ограничена. Но по инициативе главы городского совета Уфы Валерия Трофимова у детей появилась возможность совершить прогулку на теплоходе.



В апреле этого года на палубе теплохода "Фортуна" глава администрации Уфы Ирек Ялалов и депутаты горсовета осматривали береговую линию реки Белой. Именно тогда появилась идея организовать прогулки на теплоходе для школьников. В этот раз "Фортуна" повернулась лицом воспитанникам лагерей дневного пребывания школ №129 и 36. В будущем планируется, что такие плавания будут традиционными, рассказали организаторы прогулок.





«Организованно у нас в общей сложности пять поездок. Охвачены школа №36, детишки которые отдыхают в школьном лагере. И школа № 129- это тоже дети, которые отдыхают в школьном лагере. И такие прогулки мы думаем, что будем периодически каждое лето совершать. Чтобы дети, находясь в школьном лагере, могли увидеть и красоту нашего города и красоту нашей реки», - говорит помощник депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова Рамил Латыпов.



За час прогулки на теплоходе ребята успели многое. Некоторые общались с персоналом судна, а кто-то снимал материал для нового выпуска своего видеоблога. Тем не менее, школьники отметили красоту береговой линии и дружественную атмосферу.



По словам преподавателей, поездки на теплоходе для воспитанников лагеря проводятся впервые. В привычку школьников вошли пешие экскурсии по городу, поэтому взгляд на столицу с другой стороны поразил многих.



Скоро смены в пришкольных лагерях завершатся. Многие продолжат отдых в детских оздоровительных центрах, кто-то поедет отдыхать на море или в деревню к бабушке, но воспоминание об этой поездке на теплоходе, скорее всего, останется надолго.





Дамир Вахитов

19 июня