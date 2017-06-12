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Школьники Уфы создали клип ко Дню города

Сегодня, жители Уфы имеют возможность поздравить город с праздником. На нашем телеканале работает открытая студия и ждет всех желающих, по адресу: улица Авроры, 25. Но горожане признаются в чувствах и в социальных сетях. Так, школьники Октябрьского района Уфы уже поздравили земляков с праздниками и сделали это с творческим подходом.


Создателями клипа стали ученики сразу нескольких школ Октябрьского района. Песню исполнили школьники из гимназии №93. Постановку и съемку ролика взяли на себя старшеклассники из лицея №155. Завершили процесс кинопроизводства учащиеся школы №159. Именно они смонтировали и обработали клип, посвященный праздникам, который отмечается сегодня в столице.


Дамир Вахитов



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