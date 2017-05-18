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Школы Уфы попали в пилотный проект союза машиностроителей России

Школы Уфы попали в пилотный проект союза машиностроителей России

25 общеобразовательных заведений Уфы и республики получили статус ассоциированной школы союза машиностроителей России. Сегодня в Доме правительства Башкортостана состоялась церемония вручения.

 

В пилотный проект попали заявки 20 уфимских школ, а также школы из Стерлитамака, Салавата и Кумертау. В этих учебных заведениях особое внимание уделяется углубленному изучению математики, физики и информатики. Учеников готовят к поступлению в технические и военные вузы для дальнейшей работы на предприятиях машиностроительной и авиационно-космической отраслей.



Автор: Рида Нурмухаметова
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