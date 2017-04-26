Сильный пожар произошел минувшей ночью в кафе в Уфе

Почти три часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать его. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.



Огонь вспыхнул около 2 часов ночи на улице Черниковская. В считанные минуты огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Очевидцы вызвали пожарных. И вот как прокомментировали инцидент в управлении МЧС России по Башкортостану.





«По прибытию на место, пожарными подразделениями установлено, что открытым огнем горит дощатый пристрой к отдельно стоящему одноэтажному зданию кафе на территории парка, - сообщает сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова. - На тушение пожара прибыло восемь единиц техники и 23 человека личного состава. Пожар потушен в 4 часа 28 минут. В результате пожара огнем повреждена дощатая веранда».



Погибших и пострадавших нет. Проводится доследственная проверка. Причина пожара устанавливается



В экстренной службе добавили, что в микрорайоне Инорс на улице Мушникова вспыхнули сразу четыре автомобиля. Машины были припаркованы во дворе. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили возгорание в течение часа. При пожаре никто не пострадал, транспортные средства сгорели полностью. Следователи устанавливают причины возгорания. Назначены экспертизы.







26 апреля