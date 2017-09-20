Синоптики комментируют сообщения об аномально холодной зиме

«Гидрометцентр опубликовал прогноз вероятного температурного режима на отопительный сезон с 19 сентября. И, скажем так, эти «страшилки» не подтверждаются. По прогнозу Гидрометцентра России, отопительный сезон в этом году на европейской части ожидается близким к средним многолетним значениям», - говорит начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Загитова.

21 сентября

Сообщение об аномально холодной зиме уфимцы активно пересылают друг другу в социальных сетях. Текст письма гласит, что такого не было уже 100 лет, причем, прогноз касается не только нашего региона, а планеты в целом.Письмо якобы написано специалистами из Казахстана. В сообщение сказано, что российские коллеги подтвердили их прогноз. Таким образом, холода придут уже в ноябре, а сильные морозы - в начале декабря. Будет много снега. Кроме того, в сообщение говорится, что предстоящая зима станет переходным периодом - именно с нее начнется отсчет нового времени. Указывается, что в некоторых европейских странах, в частности Англии и Германии, уже начали подготовку к грядущим аномальным морозам. Жителям России и Башкортостана так же рекомендуют отправиться в магазины за теплыми вещами. В Башгидромете говорят, что это письмо иначе, как спамом, не назовешь.