Синоптики прогнозировали снег в Башкирии и он выпал
Белые хлопья покрыли в прошедшие выходные землю в Белорецком и Учалинском районе.
Между тем, новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков Башгидромета, вновь
начнется с небольших осадков в виде снега и дождя. Более того, в отдельных
районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура
воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов. В
целом, октябрь будет характеризоваться разнообразием погодных условий. Однако
снег всерьез и надолго ляжет лишь в ноябре.