Синоптики прогнозировали снег в Башкирии и он выпал

Белые хлопья покрыли в прошедшие выходные землю в Белорецком и Учалинском районе.

2 октября

Между тем, новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков Башгидромета, вновь начнется с небольших осадков в виде снега и дождя. Более того, в отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов. В целом, октябрь будет характеризоваться разнообразием погодных условий. Однако снег всерьез и надолго ляжет лишь в ноябре.