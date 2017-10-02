#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Синоптики прогнозировали снег в Башкирии и он выпал

Белые хлопья покрыли в прошедшие выходные землю в Белорецком и Учалинском районе.


Между тем, новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков Башгидромета, вновь начнется с небольших осадков в виде снега и дождя. Более того, в отдельных районах ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью может опускаться до минус 5 градусов. В целом, октябрь будет характеризоваться разнообразием погодных условий. Однако снег всерьез и надолго ляжет лишь в ноябре.

назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
От Всей Уфы
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости