Сиреневая аллея появилась сегодня в Уфе

Более 50 кустов высадили на улице Губайдуллина рядом с лицеем № 94. В акции приняли участие глава Советского района столицы, местные жители и школьники.

«Партнером данного проекта выступил универмаг «Уфа», которому в этом году исполнилось 50 лет. Они предоставили 50 кустов сирени, - говорит начальник информационно-аналитического отдела Администрации Уфы Екатерина Чакина. - Раньше здесь располагались гаражи. В прошлом году сквер облагородили».

Теперь у местных жителей появилось еще одно место для прогулок. Сиреневая аллея завершила благоустройство этого сквера. На месте, где еще год назад были гаражи, разбиты газоны, посажены деревья. Появились дорожки и скамейки. Местные жители уже облюбовали благоустроенный сквер.





«Очень красиво. Хорошо, что гаражи убрали. Сейчас будет зелено, хорошо. С этой стороны лицей, здесь зелень. Очень красиво будет», - не скрывает эмоций пенсионерка Зенфира Ахметова.

5 мая