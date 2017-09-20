Ситуацию с кефиром из будущего комментировать нам представители торговой марки отказались

Напомним, в дневных выпусках новостей мы рассказывали о том, что уфимец приобрел кисломолочный продукт в одном из столичных супермаркетов. Дата изготовления на упаковке указана 23 сентября, хотя сегодня лишь 20 число.

20 сентября

Представитель торговой марки в социальных сетях в комментариях пояснил, что в связи с модернизацией и введением в эксплуатацию нового комплекса оборудования, на автомате, фасующем кефир, были выставлены тестовые даты. Эта партия товара не предназначалась для продажи. В сообщении также говорится, что пробная продукция, по ошибке заведующего сладом была отправлена в магазины. Большинство тестовых пакетов уже изъяты с мест реализации.