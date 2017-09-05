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Сломанные светофоры привели к 10-балльным пробкам

Сломанные светофоры привели к 10-балльным пробкам

На дорожную ситуацию в Уфе накануне повлияли не только затопленные улицы, но и поврежденные дождем светофоры. Более двух десятков сломанных воздушных регулировщиков привели к 10-балльным пробкам. На данный момент все объекты восстановлены, сообщает «УфаГорсвет».

 

«Вчера вечером задержали все аварийные бригады на работе. Пятью экипажами устранили все в течение 3-4 часов. Основную часть, 80-90 % устранили за несколько часов. Остальные в течение ночи отремонтировали. Сейчас восстанавливаем несколько периферийных объектов, не факт что они связаны со вчерашними погодными аномалиями, но их устраняют», - сообщает начальник автоматизированной системы управления дорожного движения Руслан Яхиббаев.

 

Дамир Вахитов

 



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