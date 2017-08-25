Служба новостей продолжает принимать сообщения от телезрителей с помощью приложения «Ватсап»

Как оказалось - такой способ общения весьма эффективен. Журналистам "Всей Уфы" известно все, что происходит в городе. Информация оперативно выходит в эфир в ежедневных выпусках новостей. О том, как работает система приема сообщений в следующем сюжете.

Один небольшой планшет службы новостей "Всей Уфы" вмещает в себя информацию обо всем, что происходит в городе сию минуту. Современные технологии позволяют нам быть ближе, оперативно реагировать на все события мегаполиса.



Мы знаем о радостях в жизни уфимцев - телезрители охотно готовы поделиться своим праздником со "Всей Уфой". Знаем и о проблемах, их решать легче, если взяться всем вместе.

О неприятности, которая случилась в жизни Рафисы Арслановой, мы также узнали благодаря приложению «Ватсап». В её доме проводится капитальный ремонт. Меняют трубы, в том числе и стояки канализации. Зайдя в санузел оценить работу уфимка чуть дара речи не лишилась - что такого вылили из труб в ванну работники подрядной организации, что вся ванна покрылась красными пятнами?

Наши корреспонденты отправились домой к женщине, пригласили и управление обслуживающей организации. Мы надеемся, вместе проблему удастся устранить.

Мы готовы стать помощниками Вам в разных жизненных ситуациях. Вместе радоваться праздникам и вместе разбираться с проблемами, которые часто только на первый взгляд кажутся нерешимыми. Наша команда народных корреспондентов растет с каждым днём - сотни сообщений в день, которые мы все непременно стараемся просмотреть и пустить в работу. Если и не в эфир, то отдаем напрямую ответственным инстанциям или в администрации районов, где происходят события.

25 августа

Так что, если вы ещё не в команде, записывайте номер 89273461111. Вместе будем писать картину жизни нашего большого города. История каждого его жителя часть большой истории мегаполиса.