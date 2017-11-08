Служба «Забота» протянула руку помощи нуждающимся

В заботе нуждается каждый из семи миллиардов человек на планете. Особенно остро забота и внимание нужны людям с ограниченными возможностями, в частности инвалидам по слуху. На территории республики руку помощи нуждающимся протянула федеральная диспетчерская служба «Забота».





Вместо главных слов - слова на пальцах. Уфимка Наталья Макарова - инвалид по слуху с раннего детства. Продолжительная болезнь дала серьёзные осложнения на всю жизнь. Справляться с привычными хлопотами повседневности всегда помогали сурдопереводчики, но они в дефиците. И во времени они всегда ограничены, к примеру, если необходимо вызвать скорую помощь ночью, то рассчитывать приходится только на себя.





«Переводчиков не так много в Башкирии. Заранее нужно информировать. Бывает,что срочно нужен перевод или плохо. Мама у меня инвалид», - рассказывает Наталья Макарова.



Сурдопереводчиков мало, быть круглые сутки на связи они тоже не могут. Это серьезная проблема для людей с ограниченными возможностями. Век технологий подарил слабослышашим и глухим людям решение проблемы. «Забота» - федеральная диспетчерская служба под таким названием, оказывает помощь нуждающимся в круглосуточном онлайн режиме.



Как признаётся сама уфимка, с появлением такой системы её жизнь стала намного комфортнее и доступнее. Ведь услуги представляются на бесплатной основе, а спектр возможностей очень широкий.



Республика Башкортостна стала 13-ым регионом, где федеральная система "Забота" развернула свою деятельность. Благодаря им более 5 тысяч инвалидов по слуху по всей республики обретут более комфортный и доступный образ жизни.



Воспользоваться услугами службы «Забота» можно несколькими способами. Это и отправив смс, и позвонив по видеосвязи. Подроюбности можно узнать на официальном сайте - www/zabota365.ru



Анастасия Платонова

8 ноября