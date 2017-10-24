Смертельная авария произошла в Гафурийском районе Башкирии

На трассе столкнулись "Лада" и "УАЗ".

По предварительной информации, на 46-ом километре дороги "Архангельское - Красноусольский" "Лада Калина" столкнулась с автомобилем «УАЗ». От сильного удара "буханка" опрокинулась в кювет. В результате аварии 57-летний водитель «УАЗа» от полученных травм скончался на месте. Мужчину, сидевшего за рулем "легковушки", на "скорой" госпитализировали в больницу.



А в Белебеевском районе под колесами «Хонды Фит» погибла 91-летняя пенсионерка. Наезд произошел на трассе "Аксеново-Белебей". По словам водителя иномарки, женщина стояла на краю проезжей части.



В городе Мелеуз серьезную дорожную аварию чуть не спровоцировал всадник на верблюде. Животное выбежало на проезжую часть прямо перед движущимися автомобилями. Видео выложили в социальных сетях. Водитель "Лады" успел притормозить и избежать ДТП. После этого человек на парнокопытном скрылся на одной из улиц.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано четырнадцать дорожных аварий. В них два человека погибли и семнадцать получили травмы.





Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по РБ

Видео: группа Подслушано Мелеуз

25 октября