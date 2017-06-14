Смертельный Интернет

Зайти в Интернет и умереть. В Нефтекамске 16-летняя девочка покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна 15 этажа. Родители погибшей уверены, их ребенка довели до суицида кураторы так называемой группы смерти «Синий кит»

Это - оригинальный ролик, который кураторы групп смерти отправляют своим потенциальным жертвам. Психологи говорят, при его просмотре возникает меланхолия, в особых случаях глубокая депрессия. На кадрах молодая девушка отправляется в свой последний путь. Киты поют об ее уходе.

Нефтекамск. Элитный микрорайон. Ранним утром из многоэтажного дома выбросилась 16-летняя школьница. Тело прямо перед подъездом обнаружили местные жители. Они же и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Это 16 этажное здание самое высокое в Нефтекамске. Девочка целенаправленно приехала сюда в 8-30 утра. Позвонила своему парню 7 раз, после чего выпрыгнула вот в это окно. Ее молодой человек прибежал сюда спустя десять минут, но было уже поздно.

Флиде Нагайцевой позвонили в начале рабочего дня. Уточнили, что Настя действительно ее дочь и попросили приехать в сопровождении родственника.

«Увидела такую картину, моя дочь, здесь на этом месте, рассыпалась как хрустальная просто напросто, невозможно передать, эту боль не измерить и в слезах не излить, увидеть своего ребенка в таком состоянии, это какое сердце, должно быть», - говорит мама погибшей девочки Флида Нагайцева.

Траур в квартире Нагайцевых царит, и по сей день. Прошло уже две недели, но мать не снимает черную одежду. Все вещи и учебники погибшей так и лежат, аккуратно сложенные на полках. Мама Насти говорит, что дочка всегда любила порядок.

«Самая первая встает, всегда аккуратная, опрятная, ей нужно, чтобы все было у нее исключительно чисто и аккуратно», - продолжает Флида Нагайцева.

Этот блокнот среди вещей нашли уже после смерти Насти. В нем рисунки синим фломастером. Вначале безобидные и вполне дружелюбные. Но чем дальше, тем более пугающими они становились. Истинный их смысл станет понятен позже.

Как выяснилось, Настя состояла в группе смерти. Принцип онлайн-игры прост - дети становятся пешкой в чьем-то жестоком квесте. Незнакомец из Интернета предлагает им выполнить разные задания. Сначала безобидные, например, нарисовать кита, сфотографироваться с ним, но потом становится все жестче - порезать вены и сделать себе больно. Когда уже подросток не чувствует опасности, его переводят на следующий уровень.

Настя училась в одной из лучших гимназий Нефтекамска. В профильном химико-биологичеком классе. Через год хотела поступать в медицинский колледж в Казани, мечтала стать педиатром. Учителя вспоминают ее как старательную и ответственную ученицу.

О том, что Насти не стало, её лучшие подруги - Алсу и Альбина, - узнали почти сразу. И хотя девочки все время проводили вместе, говорят, что даже не догадывались о том, что Настя играет в смертельную игру.

«Никогда не замечали, чтобы она в каких - то группах состояла, не видели у нее никаких порезов на руках, ну в группе же одно из заданий является - порезы, никогда ничего не замечали и сообщений не видели», - рассказывает подруга погибшей Алсу Яхина.

Что побудило подростка свести счеты с жизнью, сейчас выясняют следователи. Они активно изучают переписку девочки в Интернете. Пока идет проверка, представители правоохранительных органов избегают утверждать, что имел место именно суицид. Между тем, в ноябре прошлого года был арестован обвиняемый в доведении до самоубийства 15 подростков Филипп Будейкин, известный в Сети как Филипп Лис.

А на прошлой неделе был задержан 26-летний почтальон и по совместительству куратор группы смерти.

При обыске в его квартире нашли пять смартфонов, планшет и стационарный компьютер, в которых сохранена вся переписка - сейчас это главное доказательство по делу. В его «группе смерти» состояло как минимум тридцать два человека. По данным следствия, куратор лично отправлял своим подписчикам по всей стране зловещие задания, по сути, пошаговые инструкции, ведущие к суициду. Не исключено, что и Настя стала его жертвой.

Настю похоронили на городском кладбище в Нефтекамске. Могила утопает в белых розах - ее любимых цветах. Прощались с девочкой едва ли не всем городом.

«Мне хочется упасть в обморок, потерять сознание, чтобы у меня сердце разрывалось, улетело бы, лечь вот сюда, но вот как- то я женщина сильная, но не хочется быть сильной, это ангел, которому 16 лет, радовал меня 16 лет, это как эпизод из жизни», - сказала мама погибшей девочки Флида Нагайцева.

Перед тем как покончить с собой Настя оставила предсмертную записку. В ней она поблагодарила родителей за счастливую и хорошую жизнь. Последнее, что попросила девочка - это похоронить ее красиво. Мать по сей день находится в шоке.

Такие преступления теперь караются более жёстко. Седьмого июня Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому за склонение детей к суициду в интернете теперь можно будет получить до 6 лет лишения свободы.

14 июня