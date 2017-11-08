Солдатам-срочникам теперь выдают бальзам для губ и гель для душа

Уфимские призывники отныне будут служить в новых зимних берцах и бушлатах, а также благоухать парфюмом. Министерство обороны России с этого года обеспечивает всех солдат-срочников новым обмундированием, а также предметами личной гигиены.



О такой роскоши призывники прошлых лет и не мечтали. Они в любую погоду: и в снег, и в зной ходили в одной обуви, и в одном обмундировании. Зимой было холодно, а летом невыносимо жарко. Сейчас же все иначе.



Новая форма является модернизацией нынешней и разрабатывалась исключительно специалистами военного ведомства. Основной упор в ней сделан не только на удобство ношения, но и на качественные и прочные материалы.





«Удобнее, практичнее и надежнее, потому что большинство старых образцов формы с виду казались нарядными, но не такие практичные оказывались на деле как хотелось бы». – говорит зам.начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу ВК РБ Спартак Джикаев.



Изменения военной формы называют не революционными, а плановыми. Совершенствовать одежду, обувь и принадлежности для военнослужащих приходится постоянно. В этом отношении министерство обороны своего рода законодатель моды - новинки в гардеробе военных появляются всегда раньше, чем у коллег из других силовых ведомств. К примеру, в этом году новобранцы наденут новые шапки, с начесом.



Военные говорят, что не меняется, становится лучше. Берцы, к примеру, теперь выдают и летние, и зимние. Обувь в отличие от предыдущей модели весит легче, а носятся дольше. Но главное ноги всегда будут в тепле.



Вместе с формой призывникам выдают и армейские несессеры - это специальный набор. За последние годы содержимое качественно изменилось.



Сейчас современный солдат пахнет не кирзовыми сапогами, а благоухает парфюмом. Ведь каждому призывнику положен набор для личной гигиены. Здесь есть все - начиная геля для душа и дезодоранта, заканчивая кремом для рук и бальзамом для губ.



Сила российской армии, как известно, не только в вооружении, но и в солдатской тарелке. В столовых, например, в прошлое ушли гнутые алюминиевые ложки и помятая посуда. На смену им пришли термокружки и тарелки из нержавейки.



За год службы эти солдаты действительно многому научатся и приобретут военные специальности. А пока опустевшая казарма ждёт свежую партию новобранцев. Очередная отправка назначена на 9 ноября.

8 ноября