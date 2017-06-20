Состоялось заключительное заседание Общественной палаты Республики Башкортостан

Сегодня в уфимском Конгресс-холле состоялось заключительное заседание Общественной палаты республики четвертого состава. Собравшиеся оценили двухлетнюю работу коллег и подвели итоги.

Главным результатом по итогам двухлетней работы, представители Общественной палаты считают активное взаимодействие с некоммерческими организациями. В прошлом году четыре грантовых конкурса помогли привлечь в НКО более 60 миллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2015 году.





«Наверно те два гражданских форума, которые проведены нашим составом общественной палаты как раз показали, что некоммерческий сектор вышел на новый уровень. По направлению благотворительности, волонтерства, передачи социальных услуг. Мы больше внимания уделяем взаимодействию с министерствами и ведомствами по передаче услуг в НКО. Наверное, тот опыт, который есть в республике, является одним из передовых в Российской Федерации», - говорит председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

20 июня

По словам Ольги Панчихиной, работа Общественной палаты пятого состава республики незначительно поменяется. В частности, в комиссии войдут больше экспертов из различных структур.