Прямая линия с главой Администрации города Уфы Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Сотрудникам компании «Тенантс Сервисес» выплатили зарплату

Сотрудникам компании «Тенантс Сервисес» выплатили зарплату

Сотрудникам компании «Тенантс Сервисес» полностью выплатили зарплату. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили работники организации и представители компании. Претензий ни у кого не осталось.

«Наша компания провела внутреннее расследования, причиной данного случая являлась техническая ошибка в документообороте, мы приносим извинения всем сотрудникам, которые не получили выплаты. На данный момент мы все действия со своей стороны предприняли, все сотрудники, которые обратились к нам за выплатами, на данный момент получили полный расчет», - сказал представитель компании «Тенантс Сервисес» Антон Вологжин.

Напомним, две недели назад мы показывали репортаж о том, что более чем 40  сотрудникам «Тенантс Сервисес» 4 месяца не платили зарплату. Задолженность составила порядка 600 тысяч рублей. По словам работников компании, дело сдвинулось с мертвой точки лишь после выхода сюжета в эфир. Вначале деньги выплатили трем сотрудникам. Остальным выплатили на прошлой неделе.

 



Автор: Тимур Давлетов
назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости