Сотрудникам компании «Тенантс Сервисес» выплатили зарплату

Сотрудникам компании «Тенантс Сервисес» полностью выплатили зарплату. Об этом телеканалу «Вся Уфа» сообщили работники организации и представители компании. Претензий ни у кого не осталось.

«Наша компания провела внутреннее расследования, причиной данного случая являлась техническая ошибка в документообороте, мы приносим извинения всем сотрудникам, которые не получили выплаты. На данный момент мы все действия со своей стороны предприняли, все сотрудники, которые обратились к нам за выплатами, на данный момент получили полный расчет», - сказал представитель компании «Тенантс Сервисес» Антон Вологжин.

Напомним, две недели назад мы показывали репортаж о том, что более чем 40 сотрудникам «Тенантс Сервисес» 4 месяца не платили зарплату. Задолженность составила порядка 600 тысяч рублей. По словам работников компании, дело сдвинулось с мертвой точки лишь после выхода сюжета в эфир. Вначале деньги выплатили трем сотрудникам. Остальным выплатили на прошлой неделе.

24 апреля