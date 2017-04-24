Сотрудники Администрации Уфы вышли на субботник

Кипы бумаг и деловые портфели сменили на грабли и перчатки. Сотрудники столичной Администрации вышли на субботник. Чиновники убрали парк «Первомайский» в Черниковке.

Вместо туфель - кроссовки, изысканный маникюр спрятан под хлопчатобумажные перчатки. За грабли и лопаты взялись более 50 чиновников столичной Администрации. Порядок наводили в парке «Первомайский».

Это не утро понедельника, а выходной - суббота. Но все начальники без исключения здесь, точь-в-точь как на оперативном совещании. Насущный вопрос на повестке дня только один, решают его в рабочем порядке.

«Весна все-таки, необходимо навести порядок в нашем городе, поддерживать красоту, ну и такие упражнения полезны, в том числе и для здоровья», - говорит главный юрисконсульт правового управления Администрации Уфы Вадим Гарифуллин.

На субботник вышли фактически все отделы. Явка составила 100 процентов. Убираться помогали и маленькие дети.

«Я приехала с мамой, я буду подметать, чтобы Уфа стала чище, и чтобы скорее пришло лето», - сказала Валерия Кустова.

Вместе с подчиненными убираться вышел глава городской Администрации. Ирек Ялалов отметил, что любая помощь коммунальным службам важна и весома.

«Сейчас выходят не по принуждению, а добровольно. И конечно народу поменьше выходит, значительно меньше, чем в советское время, хотя я должен сказать, что и коммунальные службы сейчас все более крепкие и более мощные чем в советское время, они в целом то справляются и то, что мы сегодня с вами увидели, что горожане вышли на субботник огромное спасибо, что они поддержали наш призыв», - заключил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Ведь не за горами майские праздники, поэтому чиновники уверяют, что к этому времени Уфа если не засверкает чистотой, то, по крайней мере, приобретёт ухоженный вид.

24 апреля