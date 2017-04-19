Сотрудники башкирской полиции организовали безвозмездную сдачу крови

За четыре часа собрано более 30 литров крови, которая впоследствии может спасти чьи-то жизни.

19 апреля

Полицейские на страже здоровья. На этот раз передвижная станция переливания крови сделала остановку у главного здания МВД по Республике Башкортостан. Сегодня здесь прошла акция по сдаче крови сотрудниками полиции, которые могли это сделать практически, не отрываясь от службы. Специальная машина оборудована всем необходимым - от лаборатории до непосредственно донорских кресел. Одним из первых сдать кровь пришел начальник Управления по работе с личным составом Сергей Емелин.Здесь все, как и на республиканской станции переливания крови: сначала проверка данных, анализ, сладкий чай, и уже потом можно ложиться на кресло. Подобные мероприятия давно стали традиционными для республиканского МВД. По словам полицейских медиков, внимание к акции со стороны сотрудников полиции год от года не уменьшается.Главная задача - максимально помочь коллегам в случае ранения, не забыть при этом и про членов семей полицейских и простых граждан, попавших в беду. Любой может обратиться в банк крови, если им нужна будет помощь. В первый день акции кровь сдали около 70 полицейских, в ближайшие дни к ним присоединятся коллеги из других подразделений полиции Башкортостана.