Сотрудники ФСБ провели тактические учения

Оперативный штаб в Башкортостане провел учение по предотвращению террористического акта, обезвреживанию террористов и освобождению заложников. Операция состоялась на базе предприятия "Башкирская содовая компания".

По замыслу учения, вооруженные "террористы" проникли на территорию промышленного предприятия, где захватили сотрудников организации в заложники, а также получили доступ к цеху с химически опасными и взрывопожароопасными веществами. К месту происшествия была направлена группировка оперативного штаба в Башкортостане. Проведены мероприятия по предотвращению теракта. По решению руководителя оперативного штаба - начальника республиканского управления ФСБ России был введен режим контртеррористической операции, в рамках которого реализованы меры по нейтрализации условных террористов и освобождению заложников.





«По итогам учения оперативного штаба в РБ выработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования взаимодействия между входящими в группировку ведомствами. При этом руководством УФСБ России по РБ было отмечено, что все участники продемонстрировали высокие практические навыки, профессионализм и слаженность», - подчеркнула официальный представитель УФСБ России по РБ Альфия Шайбакова.

19 июня