Сотрудники полиции сыграли в футбол со студентами

Футбольный клуб "Уфа" завершил свое выступление в Кубке России, уступив в Нижнем Новгороде "Олимпийцу". Матч завершился лишь после серии пенальти. Горожане реализовали лишь раз одинадцатиметровый. А в это время, на другой спортивной площадке, сменив кителя и фуражки на шорты и бутсы, сотрудники полиции Калининского района сыграли в футбол со студентами профессионального лицея №13. Как оказалось, сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы не только отлично несут службу, но и неплохо владеют мячом.



Голы забиваются, кеды рвутся. Сборная профессионального лицея №13 дала серьёзный бой сотрудникам полиции. Залог победы в хорошей обороне и надежном голкипере, уверен Рамиль Зайнуллин. Он здесь местный Буффон.



В команде правоохранителей были как участковые, так и сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и дежурной части. С первых минут игры было ясно, что каждая команда настроена на победу. Ни стражи порядка, ни студенты не собирались сдаваться без боя, что сделало игру захватывающей и интересной. Острые моменты регулярно возникали то у ворот воспитанников, то на стороне их старших оппонентов.





«По крайней мере, они занимаются спортом, нигде не гуляют, потом к нам приходят, спрашивают, куда можно записаться на секцию, что, в принципе, приводит к положительному результату», - говорит участковый уполномоченный полиции ОП №2 УМВД России по Уфе Евгений Морозов.



Даже к концу матча на лицах игроков не было усталости, а лишь только позитивный заряд, несмотря на то, что мяч залетал в ворота обеих команд. Главным в этом товарищеском матче был не счет, а спортивный азарт. В результате - победила дружба.



После финального свистка игроки пожали друг другу руки, договорившись и в дальнейшем проводить не только товарищеские матчи и соревнования, но и совместные тренировки.

22 сентября