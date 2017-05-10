Сотрудники Росгвардии в Уфе увековечили имена своих коллег на аллее Славы

Аллея памяти сегодня появилась в уфимском сквере имени 50-летия Победы. Там сотрудники и военнослужащие Росгвардии высадили 34 именные сосны - по количеству сослуживцев, погибших при исполнении профессионального долга.

В посадке деревьев приняли участие подразделения СОБР, ОМОН, а также вдовы и дети погибших сотрудников, ветеранские организации, и глава столичной Администрации Ирек Ялалов.





«Сейчас самое главное за ними ухаживать и смотреть, мы конечно поможем, но время от времени личный состав должен приходить, может даже закрепить за каждым деревом, потому что природа есть природа, дерево есть дерево, если что-то произойдет вовремя поменять и пересадить», - предупредил глава Администрации Уфы Ирек Ялалов.

Аллея с именными деревьями станет отправной точкой к формированию новой традиции Управления Росгвардии, она же будет местом памятных мероприятий и встреч для военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии. Здесь уфимцы по мемориальным табличкам могут узнать о тех, кто отдал жизни за спокойствие граждан.





«Аллея закладывается как дань памяти военнослужащим и сотрудникам, которые выполнили свой долг до конца с честью и достоинством, выстояв и выполнив на них возложенные задачи», - подчеркнул и.о. начальника Управления Росгвардии по РБ Владимир Чернов.

11 мая