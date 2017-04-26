Создатели «Групп смерти» теперь будут нести ответственность

Создателей «групп смерти» теперь будут сажать в тюрьму. Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об уголовной ответственности за призывы к суициду. Автор инициативы - вице-спикер российского парламента Ирина Яровая.

При виде этих кадров дыхание перехватывает. У взрослых от страха, а вот у детей - от восторга. И подобных роликов в Интернете становится все больше. Страшные условия так называемой игры заключены всего в двух словах - беги или умри.

Об этой игре они узнают из социальных сетей. Участников в группе более тысячи. Эксперты уверены, что опасное увлечение поставлено на поток, якобы кто-то платит детям деньги за жуткие кадры. Зачем - неизвестно.

Волна подростковых самоубийств, захлестнувших Россию в последние месяцы, вынудила депутатов срочно менять закон. Теперь за доведение до самоубийства несовершеннолетних предлагают давать до 8 лет лишения свободы. За склонение подростков к суицидам - до 6 лет тюрьмы. Также предусматривается наказание за организацию разного рода игр, связанных с угрозой жизни. По совокупности наказание может достигать до 12 лет лишения свободы. До сих пор пробел в законе позволял организаторам преступных групп в сети оставаться безнаказанными.

«Это новая форма бесконтактного дистанционного управления мотивации сознанием ребенка, это фактически дистанционное убийство. Наша общая задача по большому счету это даже не наказать преступников, наша задача не дать убить, не дать совершить преступление, спасти жизнь ребенка», - говорит член фракции «Единая Россия» Ирина Яровая.

Уфа. Октябрь 2016. Две сестры 14 и 17 лет выпрыгнули из окна многоэтажки.

И таких случаев только в республике 5. По данным Следственного комитета России, в прошлом году с жизнью покончило 720 детей. Скорее всего, в большинстве случаев, их к этому подтолкнули.

«На сегодняшний день нельзя четко сказать повысилось ли количество подростковых суицидов, другое дело, что стали больше выявлять, стали больше выявлять подростков, которые готовы совершить суицид или которые дают знак о том, что они думают о суициде», - сказала психолог, гендиректор фонда «Новые шаги» Ирина Алексеева.

В прошлом году закрыли около 300 «групп смерти», в этом - уже более четырех тысяч. При этом в каждой насчитывалось по несколько сотен, а то и тысяч участников. Пользователи социальных сетей сами начали вычислять преступников. На сомнительные страницы теперь можно жаловаться администраторам. Механизм поиска опасного контента постепенно выстраивается.

«Точно также работа и с общественностью, мы сегодня создаем центр мониторинга интернет-сетей, у нас есть группа волонтеров, которые отслеживают такие сети, на сегодняшний день есть школа блогеров, которые создают альтернативный контент, конструктивный, чтобы ребенок позитивно смотрел на мир и находил себя и самоутверждался в нем», - заключила министр образования Республики Башкортостан Гульназ Шафикова.

В Минобрнауки, тем временем, подумывают насчет введения новой дисциплины в школьной программе - информационная безопасность. Именно здесь дети смогут получить знания, которые помогут уберечь их от вполне реальных угроз.

26 апреля