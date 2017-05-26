Создателям "групп смерти" в социальных сетях отныне грозит уголовное наказание сроком до 6 лет. Соответствующий закон приняли в Госдуме.



Документ вводит уголовное наказание за побуждение к самоубийству путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие суициду. За такие преступления грозит лишение свободы сроком до шести лет. Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни действия, в том числе, если они носят групповой или публичный характер. Максимальным наказанием за это будет лишение свободы до трех лет. Доведение до суицида или покушение на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства переводят из категории средней тяжести в категорию тяжких с максимальным наказанием в виде лишения свободы до восьми лет. В последнее время эксперты зафиксировали вплеск активности "групп смерти" - сообществ в соцсетях, ставших причиной нескольких случаев суицидов несовершеннолетних. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Рафаэль Хакимов

26 мая