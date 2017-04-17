Спартакиада госслужащих на Кубок Аппарата правительства республики Башкортостан стартовала в эти выходные в Уфе

В 13 видах спорта на протяжении года департаменты различных ведомств будут выявлять сильнейших.

Волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, плавание - и это ещё не полный список видов спорта, в котором соревнуются участники спартакиады - на Кубок Аппарата правительства республики среди госслужащих. За 17 лет именно столько проводится спартакиада, количество участников заметно выросло, и это при том что не все желающие могут выступать в спартакиаде. Хотя в этом году формат изменился и даже появились новые команды - юг и север.





"Участвуют шесть команд, администрация главы республики, аппарат правительства, секретариат государственного собрания Курултая РБ, Администрация города и объединенные команды районов Уфы, поделенные по территориальному признаку - север и юг", - отметил председатель физкультурно-спортивного общества «Спартак РБ» Олег Шаихметов. "Во-первых, это пример всем, потому что понятно, что все рабочие люди, время на спорт вроде не хватает, но сегодня эта спартакиада говорит обратное. Значит, ребята занимаются, готовятся, потому что спартакиада будет идти весь год, закончится только в ноябре-декабре. Спартакиада - это 13 видов спорта, конечно это важно, это пример", - добавил министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.

Первыми отстояли честь своего департамента волейболисты. В прошлом году команда аппарата правительства осталась третьей, но в этом усиленно тренировались, чтобы взять реванш. У них первое место, на втором расположились - администрация главы, третьей стала команда Север.







17 апреля