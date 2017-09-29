Список контактов приложения «Ватсап» «Всей Уфы» продолжает пополняться новыми номерами

29 сентября

Наша команда народных корреспондентов растет с каждым днём. О чем пишут уфимцы и какие видео присылают, мы рассказываем ежедневно в выпусках новостей.Каждый день мы наблюдаем как в списке номеров приложения «Ватсап» службы новостей "Всей Уфы" появляются новые номера. Кто-то присоединяется к команде народных корреспондентов нашего телеканала впервые, за кем-то уже давно закреплен статус поставщика городских новостей. Так, например, Константин Иванов. Мы всегда знаем, что происходит на дорогах столицы. Мужчина часто передвигается по городу на автомобиле. Все его интересные наблюдения тут же отображаются в нашей ленте сообщений.Константин - противник нарушений правил дорожного движения. По его мнению, если бы каждый фиксировал поведение нерадивых водителей и потом обнародовал свои записи либо через СМИ, либо отправлял в соответствующие инстанции, ситуация на дорогах улучшилась бы. Зная, что в любой момент можно попасть в кадр к народному корреспонденту, многие нарушать уже побоятся. Сегодня, Константин, как один из самых активных народных операторов получает обещанный от телекомпании подарок.Она активист микрорайона Шакша. Уже давно пытается навести вокруг порядок. В качестве помощников и союзников выбрала столичный телеканал. В ближайшее время наши корреспонденты отправятся к ней на помощь.Очень часто сообщения и видеозаписи, которые приходят на планшет службы новостей «Всей Уфы» становятся поводом для съемок сюжетов. Проблемы, с которыми сталкиваются уфимцы, порой, кажутся неразрешимыми. Но это только на первый взгляд. Вместе мы можем многое. В нашей силе сдвинуть с мертвой точку любую, даже самую застоявшуюся проблему.Артур Ишмуратов обратился к нашим корреспондентам в поисках поддержки. Он столкнулся с большой проблемой. Супруга Артура с недавних пор вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.Дом, в котором живут супруги оказался непригодным для того, чтобы в нём можно было комфортно передвигаться человеку с ограниченными возможностями здоровья.В этой истории разбиралась наш корреспондент Ляйсан Закирова. И в конечном итоге эту проблему ей удалось донести до руководства ответственных инстанций.В нашей ленте сообщений ещё много сообщений. Много просьб о помощи. Те истории, которые не успевают попасть в эфир, отправляются прямым сообщением в ответсвенные органы. Мы видим и слышим каждого. Записывайте номер - 89273461111. Вместе будем делать наш город лучше.