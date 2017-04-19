Сразу три автомобиля сгорели во время пожара в Ленинском районе Уфы

Об этом сообщает пресс-служба 22 отряда федеральной пожарной службы Башкортостана.

«19 апреля произошел пожар в Ленинском районе Уфы. В 23 часа 40 минут по улице Малыгина загорелся металлический гараж. В результате происшествия пострадали три автомобиля, находящихся в нем. В ликвидации участвовали от МЧС 8 человек личного состава и 3 единицы спецтехники», - сообщает руководитель пресс-службы «22 ОФПС по РБ» Елена Артемова.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

20 апреля

Отметим, что в результате пожара все три автомобиля марок «Lexus», «Porsche Cayenne» и микроавтобус марки «ЕрАЗ» сгорели дотла. Был ли это поджог выяснит следствие.