Стали известны дни последних звонков в Уфе

Стали известны дни последних звонков и выпускных в 9 и 11 классах. Как отметили в республиканском Министерстве образования, дату торжественного вручения аттестатов девятиклассникам устанавливают сами школы.



Как правило, выпускной у девятиклассников проходит во второй половине июня, после сдачи ОГЭ. "Последний звонок" для одиннадцатиклассников, согласно приказу регионального Минобразования, прозвенит 25 мая. Вручение аттестатов состоится 27 июня. Лучшие ученики по традиции будут поощрены федеральной медалью "За особые успехи в учении". Министерство образования Башкортостана также рекомендовало школам принять меры по обеспечению безопасности в дни торжественных линеек и выпускных вечеров, провести с руководителями общеобразовательных организаций инструктаж, обеспечить соблюдение выпускниками правил поведения во время проведения данных мероприятий, в том числе запретить курение и употребление спиртных напитков.













11 мая