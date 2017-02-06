Стали известны новые подробности аварии на железнодорожном переезде в селе Нагаево

Водитель «ГАЗели», которую протаранил поезд, работал нелегально. Об этом заявили в транспортной компании, которая официально осуществляет пассажирские перевозки по данному маршруту.



Напомним, в субботу 4 февраля, 48-летний уроженец Грузии, управляя микроавтобусом "ГАЗель" двигался по маршруту № 163 "Северный автовокзал" - Деревня Охлебинино". По предварительным данным Госавтоинспекции, в тот момент, когда несколько автомобилей остановились на запрещающий сигнал светофора, водитель автобуса решил объехать колонну по "встречке". В результате маршрутка выехала на железнодорожный переезд, где ее протаранил товарный поезд. В аварии пострадали две пассажирки. На Скорой их доставили в больницы Уфы. Водитель маршрутки не пострадал. Задержка движения железнодорожного транспорта из-за ДТП составила 49 минут. Сейчас по данному факту проводится проверка.





6 февраля