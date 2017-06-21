Стали известны новые подробности страшного ДТП на трассе Уфа-Янаул

Сотрудники ДПС установили личности погибших и выяснили причину аварии.

Напомним, столкновение автомобилей "Шевроле Круз" и "Дэу Матиз" произошло на трассе Уфа-Янаул. Автомобили не подлежат восстановлению. Выяснилось, что 60-летний водитель "Шевроле" - житель республики Коми. Водитель и 62-летняя пассажирка малолитражки скончались на месте происшествия. Также в "Дэу Матиз" находились 27-летний водитель и 20-летняя пассажирка. Они были госпитализированы, позже молодой человек скончался. По предварительным данным, "Шевроле Круз" выехал на встречную полосу, что и привело к смертоносному столкновению.





Дамир Вахитов

21 июня