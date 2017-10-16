Старейшая православная церковь Уфы отметила 200-летие

В праздник Покрова Божией Матери в Покровском храме столицы состоялось торжественное богослужение.

16 октября

Праздничную литургию провёл Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Покровский храм - памятник архитектуры и истории Уфы. Его строительство закончилось в 1817 году, но и раньше здесь в течение двухсот лет стояла деревянная церковь. Сегодня Покровский храм - единственная церковь Уфы, сохранившаяся в первозданном виде. Храм построен в лучших традициях русского классицизма. В нем сохранилось много деталей старины, которых нет в других церквях Уфы: первозданный иконостас работы Флегонта Королёва, огромные гобелены на библейские темы, кованные оконные решётки, вмурованные во время возведения стен, литые ступени крыльца. На молитву в старейший храм Уфы собрались многочисленные верующие.