Строительный "Оскар" вручили главе администрации Уфы Иреку Ялалову

Награду Иреку Ялалову вручил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Настало время покупать жильё. Собственно такое резюме чаще всего звучало сегодня в кулуарах инвестиционного-строительного форума в Москве. И поводов для такой позитивной оценки предостаточно - рынок строительства жилья оправился от кризиса - это подтверждают и Минстрой России и застройщики и цены на новое жильё - последние не только достигли дна, но и уже этого самого дна оттолкнулись и начали расти. Ставки по ипотеке снижаются, а значит, она становится доступнее, что уже подтверждает возросший интерес россиян.

Эти - главные - новости отрасли приходили отсюда - с основной рабочей площадки пленарного заседания в 75 павильоне ВДНХ. Среди основных спикеров - министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, первый зампред профильного комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин, сенатор Совета Федерации Андрей Шевченко, а также глава администрации городского округа город Уфа и по совместительству президент международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов. Темы, с которыми прибыл в Москву глава администрации Уфы - строительные прежде всего ипотечные инвестпроекты и решение проблем обманутых дольщиков.





Уфа и ее опыт в сфере строительства сегодня на заседании в Москве были одним из центров внимания. В завершении пленарного заседания важную награду - свое рода строительный «Оскар» из рук главы российского Минстроя получил директор уфимского муниципального предприятия - Инвестиционно-строительного комитета ИСК Уфы Альберт Мусифуллин. Награду в рамках III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя уфимская организация получила в социальной подноминации "Объект спорта" за проект реконструкции стадиона «Нефтяник». Награду Альберту Мусифуллину и главе администрации Уфы Иреку Ялалову вручил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.



Всего в оргкомитет конкурса было подано 169 заявок, почти полсотни вышли в финал и Уфа стала одной из лучших.



Впереди второй день, где продолжат обсуждать проблемы строительной отрасли России.

Дмитрий Маслак, Михаил Четвериков - корпункт Ассоциации городских телерадиовещателей и телекомпании "Вся Уфа" в Москве.

20 сентября