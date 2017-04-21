Студенческие советы должны активнее участвовать в общественной жизни

Сегодня в Уфе в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева состоялся круглый стол.



В его работе приняли участие министр образования республики Гульназ Шафикова, директоры средних специальных учебных заведений Уфы, студенческий актив. На встрече говорили о роли студенческого самоуправления в решении проблем в учебе и научной деятельности, а также развитии социальной активности молодежи и формировании гражданской позиции.





«У нас много общественных организаций, которые помогают нам во взаимодействии, но студенческое самоуправление - это сегодня флагман в развитии наших образовательных организаций, потому что вы можете отвечать тем вызовам, которые сегодня возникают. А наши образовательные организации, так скажем, консервативны. У них есть регламентация деятельности, как юридическая, так и этическая, поэтому мы на вас накладываем очень большие надежды», - говорит министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«На сегодняшний день в колледжах существуют студенческие советы, но, по сути, это не самоуправление, а соуправление, так как участие совместно с администрацией. Хотелось бы, чтобы студенческий совет работал самостоятельно, активно, защищал права студентов и развивался», - добавляет заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Инесса Косолапова.