Студентка БашГУ представит Башкортостан на конкурсе «Краса студенчества России-2017»

Конкурс «Краса студенчества России-2017» стартует в среду 1 ноября во Владивостоке. Девушки из 26 регионов страны поборются за звание самой красивой, талантливой и эрудированной студентки.

Эльвира Карамышева, студентка III курса факультета башкирской филологии и журналистики, прошла первый тур. Путём строгого отбора 44 участницы преодолели заочный этап, который включал в себя конкурс портфолио и тестирование на знание истории России. Чтобы выйти в полуфинал, участницы посоревнуются в конкурсе талантов, напишут эссе и защитят социально-значимый проект. Лучшие войдут в число 12 финалисток. 6 ноября будет названо имя девушки, которая получит титул «Краса студенчества России – 2017».

Учредителями конкурса «Краса студенчества России» являются Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Администрация Приморского края. Конкурс проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

30 октября