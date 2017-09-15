Студентка БГПУ удостоена стипендии Правительства КНР

Студентка столичного БГПУ - Кристина Ахметшина удостоена стипендии Правительства Китайской Народной Республики в местном педуниверситете, где она прошла языковую стажировку.

В свои 24 Кристина Ахметшина владеет пятью языками - русским, французским, английским, испанским и китайским. За активную и успешную студенческую деятельность уфимке выпал шанс получить правительственную стипендию КНР.



Стипендия правительства КНР обеспечила оплату учебы и покрыла расходы на жилье, а это ни много, ни мало - 18000 тысяч юаней, что в рублях - более 150 тысяч. Помимо этого, Кристина подрабатывала учителем английского. Находила время и для друзей.



По возвращении Кристина Ахметшина, на достигнутом решила не останавливаться. Сейчас её ждёт поездка в Болгарию в рамках двудипломной международной программы при БГПУ, которая позволила девушке, находясь в Китае, дистанционно получить степень магистра.





«Это совместная магистратская программа с Ново Болгарским университетом, то есть наши студенты обучаясь по этой программе могут получить 2 диплома», - говорит доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего языкознания Гульнара Кудинова.

«Если человек действительно чего-то захочет, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось», - эти слова принадлежат руке любимого писателя девушки, которые изо дня в день становятся для неё девизом и мотивацией для постоянного движения вперед.



Анастасия Платонова

15 сентября