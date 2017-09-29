Студенты Уфы смогут пополнить ряды доноров

Завтра около главного корпуса Башгосуниверситета будет работать мобильный пункт забора крови.



С 9 утра до 14 часов дня сотрудники вуза смогут сдать кровь. Донорами могут стать лица старше 18 лет, чей вес превышает 50 килограммов. К тому же они не должны иметь медицинских противопоказаний. В день акции нужно прийти с паспортом к пункту сдачи - он будет располагаться около главного корпуса БГУ - зарегистрироваться, заполнить анкету, сдать анализ на экспресс-тест, пообщаться с врачом и лишь после пройти на сдачу крови. Сотрудники Республиканской станции переливания крови напоминают: донорам полагаются сладкий чай. А также каждый прошедший процедуру сдачи крови получит справку освобождение от работы или учебы.





2 октября