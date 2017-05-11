Акция «Одноклассники»
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Субботники в Уфе продолжаются

Субботники в Уфе продолжаются

В этот раз вызволять город из мусорного плена вышли наши коллеги - журналисты. Сотрудники одной из уфимских газет сами организовали экологическую акцию и всем коллективом очистили и благоустроили аллею Бульвара Молодежи.

 

Сделать родную Уфу красивее может каждый ее житель, считают инициаторы уборки. На помощь активистам пришли школьники. Общими силами с аллеи Бульвара Молодежи они вынесли 50 мешков мусора. Кроме того, журналисты планируют разбить здесь клумбу и посадить 50 саженцев пирамидальных тополей. Таким же образом в прошлом году сотрудники редакции очистили и благоустроили сквер Зои Космодемьянской. Место для субботника выбирали самостоятельно. Над этой территорией журналисты планируют взять шефство. Аналогичная акция пройдет осенью.

«Эта территория пока не попала в городскую программу реконструкции, поэтому нет возможности поменять асфальтовое покрытие, установить современные светильники, но мы решили теми ресурсами, которые у нас есть ее благоустроить. Нам помогают сегодня работники Октябрьского района, жилищного отдела, коммунальщики наши», - говорит главный редактор газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова. 

 

Гульнара Ситдикова

 



предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости