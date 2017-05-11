Субботники в Уфе продолжаются

В этот раз вызволять город из мусорного плена вышли наши коллеги - журналисты. Сотрудники одной из уфимских газет сами организовали экологическую акцию и всем коллективом очистили и благоустроили аллею Бульвара Молодежи.

Сделать родную Уфу красивее может каждый ее житель, считают инициаторы уборки. На помощь активистам пришли школьники. Общими силами с аллеи Бульвара Молодежи они вынесли 50 мешков мусора. Кроме того, журналисты планируют разбить здесь клумбу и посадить 50 саженцев пирамидальных тополей. Таким же образом в прошлом году сотрудники редакции очистили и благоустроили сквер Зои Космодемьянской. Место для субботника выбирали самостоятельно. Над этой территорией журналисты планируют взять шефство. Аналогичная акция пройдет осенью.





«Эта территория пока не попала в городскую программу реконструкции, поэтому нет возможности поменять асфальтовое покрытие, установить современные светильники, но мы решили теми ресурсами, которые у нас есть ее благоустроить. Нам помогают сегодня работники Октябрьского района, жилищного отдела, коммунальщики наши», - говорит главный редактор газеты «Уфимские ведомости», журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова.

Гульнара Ситдикова

12 мая