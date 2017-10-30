Съёмочной группе телеканала «Вся Уфа» провели экскурсию по следственному изолятору

Журналиста и оператора телеканала "Вся Уфа" закрыли в следственном изоляторе. Правда всего на несколько часов и по собственному желанию. Там съемочной группе устроили экскурсию и ознакомили с работой сотрудников УФСИН.

«От этого аппарата нельзя скрыть ничего, если есть какие- то моменты, которые от нас хотят утаить, то нам это становится известно. В нашей работе он нам очень помогает и облегчает наш труд», - рассказывает старший инженер группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ Андрея Каленников.



«В основном по утрам они делают зарядку, обедают, читают, учатся, все по распорядку идет. Иногда бывает, что спецконтингент пытается закрыть камеру, развернуть ее, чтобы за ними не велось видеонаблюдение», - говорит младший инспектор поста ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ.

30 октября

СИЗО № 1 - самый старый и крупный следственный изолятор в Башкортостане. Без преувеличения будет сказано, что учреждение самое закрытое в прямом смысле слова. Нога журналистов не ступала там долгие 6 лет. Но нам сделали исключение.Если театр начинается с вешалки, то следственный изолятор с контрольно-пропускного пункта. Здесь всех без исключения, сотрудников, юристов и общественных защитников досматривают в несколько этапов.Если у сотрудника УФСИН появится подозрение, что пришедший намерен пронести запрещенные предметы, то его в окружении охраны, направляют в комнату досмотра.С сим-картой, телефоном или, например, с наркотиками мимо Андрея Каленникова не пройти. Устройство "Хумоскан" увидит все, чего не сможет заметить человек. Даже в столичном аэропорту такого рентгена пока нет. Оборудование стоит более двух миллионов рублей и используется только в Уфе.Что касается автомобилей со спецконтингентом, которые ежедневно курсируют с воли в изолятор, то и тут все подвергается тщательному досмотру.Пока кинолог с собакой осматривает авто на наличие инородных предметов или, к примеру, пытающихся сбежать заключенных, другой сотрудник устанавливает противотаранное ограждение. Здесь у каждого сотрудника свои четкие обязанности.В буднях этих людей нет места тюремной романтики. Опасность - круглосуточно. В целях безопасности некоторым сотрудникам нельзя показывать лица и произносить имена. В таком нелегком труде помогает техника. За спецконтингентом в круглосуточном режиме следят сотни видеокамер.Те, кто все-таки нарушает распорядок, подвергается дисциплинарному взысканию. В зависимости от тяжести поступка человека закрывают в одиночную камеру сроком от 1 до 15 суток.Это помещение называется карцер. Сюда помещается спецконтингент, который нарушил режим содержания. Как видно из интерьера, здесь все по минимуму - туалет, раковина, стол, стул и кровать, которая убирается в 6 часов утра.Завтрак, обед, ужин. В изоляторе все по расписанию. Кормят постояльцев конечно не бабушкиными пирожками, но местным постояльцам нравится.Это место лишения свободы можно назвать своего рода памятником архитектуры. Изолятор построили еще во времена Екатерины Великой в 1781 году. Как-никак, тюремный замок. Но в его башнях прячутся не принцессы, а люди, которые совершили преступления различной тяжести. И охраняют их не драконы, а люди. Незаметная, но важная профессия.Возможность карьерного роста, много льгот, ранняя пенсия - год считают за полтора, все это действительно стимулы, но большинство сотрудников изолятора не любят афишировать свое место работы, которое кто-то из них наверняка искренне считает любимым.