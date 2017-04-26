«Тамыру» исполнилось 25 лет

Известному в Башкортостане и за его пределами детскому телеканалу «Тамыр» - 25 лет. Это единственное в своем роде среди субъектов ТВ для подростков, которое делают сами дети.

Для сравнения доля детского контента, как правило, сегодня в региональных телекомпаниях от 2 до 10%. Как совершенствоваться и увеличить количество детских передач, обсуждали сегодня в Уфе

25 день рождения детского телеканала стал поводом обсуждения недетских актуальных вопросов в отрасли. За круглым столом - депутаты, эксперты и представители некоторых региональных телеканалов. Главные темы - качество контента и финансовая поддержка.

«Детский телеканал, контент не может осуществляться на самоокупаемости, нужно обязательно хорошее системная поддержка», - сказала директор телерадиокомпании «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Гульназ Кульсарина.

По мнению экспертов, детское телевизионное вещание, прежде всего, это воспитание. Оно и одновременно и формирует Личности, и развивает творческие и интеллектуальные способности у подростков.

«Они не только информируют, средство информирования, средство развлечения. Средство воспитания молодых поколений. Детей, юношества. Сегодня особенно роль их духосозидающая, культуротворческая в многонациональном обществе, многонациональной России возрастает», - говорит депутат Государственной думы ФС РФ, председатель ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина.

Вопросы прибыли на ТВ - это сложнейшая задача не только для детского, но и для полноценных телеканалов в масштабах всей страны. Что уж говорить о тех, которые работают на аудиторию несовершеннолетних. Расчет, пожалуй, только на совершенствование системы госзаказов, направленных на поддержку детского телевизионного контента.

«Действительно заработать на русскоязычном контенте национальном можно. Но работать контенте, который произведен на казахском или башкирском языке. Действительно трудно», - со знанием дела сказала директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

«Мировая практика говорит о том, что все программы образовательного характера которые, связаны с образованием с каким-то формированием ценностей во всех странах мира финансируются государством», - рассказывает заместитель директора Национальной ассоциации телевещателей Регина Юркина.

Источник финансирования «Тамыр» - республиканский бюджет. При такой поддержке - результаты, которыми гордиться вся республике. Детско-юношеский телеканал обладатель первого Золотого Орфея в республике, престижных всероссийских конкурсов, среди которых ТЭФИ и «Включайся».

Сегодня активно обсуждается вопрос контроля за посещением детьми интернет-сайтов. Детское телевидение в этом плане может стать примером: уже десятилетиями в республике тысячи юных жителей с интересом наблюдают за проектами «Тамыра». По результатам обсуждения эксперты приняли решение выработать систему госзаказов на производство детского телевизионного контента в регионах.

26 апреля