Таяние снега в Уфе замедлилось, но вода в реках медленными темпами пребывает.

24 апреля

По сведениям сайта Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки вода в Белой поднялась на 16 сантиметров. К 8 часам утра уровень реки в районе Монумента Дружбы составил 578 сантиметров. Река Уфа в районе Шакши поднялась на 11 сантиметров, ее уровень относительно нуля гидропоста достиг 498 сантиметров. В Деме возле Бочкарева вода прибавилась на 1 сантиметр - до 457. По данным специалистов, максимальной отметки уровень воды в реках Башкортостана достигнет в начале мая.