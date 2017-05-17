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Телеканал «Вся Уфа на связи с уфимцами

Телеканал «Вся Уфа на связи с уфимцами

В редакцию телеканала «Вся Уфа» обратились жители Черниковки. Они были обеспокоены работами, которые проходят на перекрестке улиц Первомайской и Победы. По словам горожан, две бригады перекачивают воду из колодцев в ливневую канализацию. Ситуацию прокомментировали в администрации Уфы

«На пересечении улиц Первомайской и Победы был заменен участок трубы диаметром 800 миллиметров. Для ввода его в эксплуатацию и недопущения ухудшения качества воды у потребителей ведется его промывка. Промывка согласно технологии ведется с середины января и закончится завтра», пояснила начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Рената Салахова.




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