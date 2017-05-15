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Телеканал «Вся Уфа» продолжает принимать сообщения от своих телезрителей

Напомним, что с помощью мессенджера WhatsApp по номеру 8 -927-346-11-11 вы можете отправить нам свою новость и стать главным ньюсмейкером дня.

Наших телезрителей волнует вопрос с незаконными парковками. Один из жителей прислал фотодоказательство: внедорожник припарковался прямо на автобусной остановке Народный корреспондент пишет, что авто стоит там постоянно и просит обратить на это внимание сотрудников ДПС и службы эвакуации.

Следующая проблема — это возводимый объект по улице Кирова. Он перегородил автомобильную парковку и стал настоящим препятствием для входа в продуктовый магазин. Уфимцы просят наших корреспондентов разобраться - Законна ли стройка? Но больше всего жители столицы ищут простого общения: одни поздравляют сотрудников нашего телеканала с праздниками, другие - желают финансовой независимости, есть и те, кто просто присылает забавные фото.

Рафаэль Хакимов



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