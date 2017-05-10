Телезрительница телеканала «Вся Уфа» принесла в редакцию уникальную книгу

Сегодня в нашу редакцию обратилась телезрительница. Она принесла крайне необычную находку. Это - книга, которую написала мама первого космонавта Земли, да ещё с дарственной надписью автора. Более того - среди страниц мы нашли уникальные фотографии самого Юрия Гагарина.

Непостижимым образом в нашем городе раз за разом сходятся нити космических сюжетов. Ещё совсем недавно - в феврале, - мы рассказывали об уникальной судьбе нашего земляка. Напомню, Махмуд Рафиков - кинооператор, снимавший исторические моменты развития не только космической, но также ядерной программы Советского Союза. Многие его фильмы до сих пор остаются под грифом "секретно". И именно Махмуд Рафиков стал первым, перед чьим объективом предстал первый космонавт Земли по возвращении из своего исторического полёта.

«Привезли Гагарина. Сидит передо мной. Задумчивый несколько. Мне трудно было предугадать, что он испытал. Гагарин не знал, как меня зовут», - говорит кинооператор Махмуд Рафиков.

И вот - новый неординарный случай, связанный с первым космонавтом Земли, и снова звёзды сошлись так, что эта информация стала достоянием нашего телеканала. К нам обратилась супруга водителя автобуса 266 маршрута. После одной из смен её муж сделал уникальную находку.

Эту книгу выпустили в далёком уже 1983 году тиражом всего в 90 тысяч экземпляров. Автор - Анна Гагарина, мама первого космонавта Земли. Издание содержит воспоминания Анны Тимофеевны о детстве сына, его учебе и о космическом полете, о добрых семейных традициях Гагариных. Данный экземпляр отмечен дарственной надписью автора на имя Анатолия Хрюхрина. Но главное - даже не это. Главное - то, что мы нашли между страниц этой книги.

На фотографиях космонавт запечатлен на тренировочной базе и сразу после приземления. За комментариями по поводу ценности находки мы обратились к Сергею Плюхову, исполнительному директору Башкортостанского Регионального Отделения Федерации Космонавтики России.

Итак, нам остаётся найти владельца книги и фотографий.

10 мая