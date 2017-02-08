Транспортная прокуратура проверит ДТП на нагаевском переезде

Проверку по факту ДТП пассажирской «ГАЗели» и грузового состава, которое произошло в минувшую субботу на железнодорожном переезде в сторону Нагаево, начала Уфимская транспортная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

8 февраля

Также стали известны новые подробности. В момент аварии в маршрутке находились три пассажира. Грузовой поезд двигался со скоростью 57 километров в час. Прокурорской проверкой установлено, что переездная сигнализация на момент ДТП работала исправно. Удар пришелся в правую заднюю часть автомобиля. К слову, "ГАЗель" принадлежит частному лицу, которые не имеет государственной лицензии на осуществление коммерческих перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Как уже сообщала телекомпания «Вся Уфа», двум пассажирам "ГАЗели" понадобилась медицинская помощь.