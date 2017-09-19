Туристы из Уфы уже больше суток ждут вылета рейса в турецкую Анталью

Время отправления вновь перенесли, таким образом, задержка превысила 30 часов.

20 сентября

Как мы уже рассказывали, вчера рейс авиакомпании " Turkish Airlines " не вылетел из столицы Башкортостана из-за неисправности воздушного судна. 199 пассажиров, которые уже заняли свои места, пришлось высадить обратно и разместить в гостинице. По словам пресс-службы Международного аэропорта "Уфа", все требования федеральных авиационных правил перед пассажирами выполнены. Людям предоставлены напитки и горячее питание, а также место в гостинице. Сейчас туристы ждут резервный борт.