Туроператоры Уфы не хотят возвращать деньги за путевки

В Роспотребнадзор поступают жалобы от жителей Уфы, которым не возвращают деньги после отказа от поездки в Турцию из-за вируса Коксаки. Число отказников резко выросло после заявления Роспотребнадзора, который признал отдых в этой стране небезопасным для здоровья. В связи с этим уфимцы намеренно отказываются от поездки, но вернуть или, например, перебронировать тур не удаётся. В агентстве людям заявляют, что они должны платить неустойки.



Артем Мазов уже третью неделю безуспешно пытается срочно поменять маршрут отдыха. Новости о вспышке вируса Коксаки в Турции распространяются быстрее самого заболевания. Но турфирма возвращать деньги не спешит.



Отданные 130 тысяч рублей за путевку приходится возвращать практически с боем.

Директор турфирмы наотрез отказалась общаться с нами.



Тем временем волна обращений с требованием обмена путевок ежедневно растет. И туроператоры крайне неохотно идут на уступки. Хотя и Роспотребнадзор, и Ростуризм уже выпустили рекомендации как вернуть деньги.





«Турист вправе потребовать изменения в частности направления или сроков поездки или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турецкую. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем», - сообщается на сайте russiatourism.ru.



Тем не менее туроператоры уверяют, что шумиха вокруг Коксаки преувеличена и число заболевших минимально. Но из многих турецких городов продолжают прибывать уфимцы, перенесшие вирус Коксаки.



Туроператоры между тем продолжают активно предлагать путевки в Турцию, а о разгуле инфекции предпочитают молчать. Как-никак, бархатный сезон.



Как нам пояснили в юридической компании, случай с Артемым Мазовым есть ничто иное, как нарушение прав потребителя. После изучения всех документов специалисты считают, что туроператор как минимум должен был предложить заменить путевку. Подобные случаи в Башкортостане уже были, и Фемида была на стороне туриста.



То есть часть денег получает авиаперевозчик и турецкая сторона, которая предоставляет отель. И лишь небольшой процент переходит турфирме. И пока не будет официального заявления об объявлении эпидемии, то турфирмы вправе не менять линию поведения.



Если агентству и туристу не получается прийти к общему решению, то им прямая дорога в суд. Тем более, что, по словам юристов, заявитель не понесет никаких издержек - госпошлина не взимается, а такие дела, как правило решаются в его пользу.

20 сентября