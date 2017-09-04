Тысячи верующих отметили один из главных священных праздников - Курбан Байрам

Торжественные богослужения прошли в 23 мечетях. После прямо во дворах готовили плов и угощали им всех желающих вне зависимости от вероисповедания.

С восходом солнца, как только день начинает сменять ночь, верующие надевают чистую праздничную одежду и спешат на утренний намаз. Это тот самый день, когда Уфа, да и вся республика, просыпается в пять утра. Уже в это время у мечетей начинают собираться верующие.





«Настроение приподнятое, мне нравится, что в нашей мечети так много собралось народу, у всех вот видите душа на взлете», - говорит Зухра Баимова.



Традиционно мечеть Ляля-Тюльпан - центр торжеств. Прежде чем садиться за молитву, мусульмане должны снять обувь и приветствовать друг друга добрыми словами.



В молитвах слова о вере, силе духа и о добрых поступках. В Уфе в едином порыве их повторяют тысячи мусульман. Курбан-байрам для них особый день.





«Заботиться о людях, о семье, о родных, о близких, о соседях, обо всех кто его окружает я и во время проповеди говорил, сегодня праздник-свадьба Адама и Евы, род людской пошел от этого и вот нужно осознавать что мы все одна единая семья, помогать друг другу», - комментирует председатель ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин.



Сразу после праздничного намаза, который длился около часа, люди устремились к специально отведенным местам для ритуального жертвоприношения. Его в этот день проводили почти во всех мечетях республики.





«Это прощение наших грехов, год проходит, какие-то грехи накапливаются и как бы мусульманин с этой кровью смывает эти грехи, потом барашком угощает, какую-то часть неимущим дает, какую то часть в мечети может оставить, какую-то часть домой принести и одну треть приготовить и угостить соседей, друзей», - заявил служитель мечети Ляля-Тюльпан Альфред Камалов.



Курбан-Байрам олицетворяет истинные мусульманские идеалы. В эти дни принято не скупиться на угощение, раздавать милостыню, навещать родных и близких, дарить подарки и вспоминать усопших. Продлится празднование Курбан-Байрама три дня.



Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Стоит отметить, что согласно преданию, все доброе, совершенное в этот день, умножится, а все молитвы обязательно дойдут до Всевышнего.

4 сентября