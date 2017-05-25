У мусульман всего мира в ночь с пятницы на субботу начинается священный месяц Рамадан

Это самое важное, почетное и ответственное время в году. Своего рода испытание веры. Надо держать строгий пост, вести себя максимально скромно.

26 мая

Правила поста, который был установлен самим пророком Мухаммедом в 624 году, разработаны до мельчайших деталей. От правоверного требуется в светлое время суток, а если быть точным - до тех пор, пока можно отличить черную нитку от белой, воздержаться от приема пищи, питья, вдыхания душистых веществ, исполнения супружеских обязанностей и вообще от всего, что может доставить удовольствие. Кроме того запрещено браниться, лгать, оскорблять и обижать кого-либо. Человек, нарушивший пост, становится грешником и обязан совершить искупление. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, например, заложники, путешественники и участники боевых действий. Завершится Рамадан 25 июня. В этот день верующие соберутся в мечетях, совершат праздничную молитву и отведают угощение.